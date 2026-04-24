La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó la baja de 2.3 puntos en la percepción de inseguridad en México, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

“La Encuesta establece que viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados para disminuir delitos y lo segundo para que haya una percepción de más seguridad en el país”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril, la mandataria destacó que el porcentaje de la percepción de inseguridad pública, la cual pasó de 63.8 en diciembre de 2025 a 61.5 en marzo de 2026, de acuerdo con el INEGI.

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Baja de percepción de inseguridad reportada por el Inegi (24/04/2026). Foto: Especial

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo detalló que la percepción de seguridad toma en cuenta los delitos que se cometen en una zona, especialmente de las ciudades más habitadas de México; además de otros factores como el alumbrado público.

“Tiene que ver también con otras cosas como la condición de un municipio, por ejemplo, si las luminarias no funcionan en una ciudad, si se ve oscura en la noche, porque no están funcionando las luminarias, influye en la percepción de inseguridad. Es decir, son varios factores los que influyen, lo importante aquí es que hay un ligero incremento”, explicó.

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El Inegi informó que en marzo de 2026, la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, 61.5 % consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo que representa un cambio “estadísticamente significativo” en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2025 (63.8), pero no en comparación con marzo de 2025.

Al desagregar por áreas urbanas de interés, en esta edición de la ENSU, 21 presentaron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2025: 15 con reducciones y seis con incrementos. En marzo de 2026, 67.2 % de las mujeres y 54.6 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

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