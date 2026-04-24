Como parte de una serie de operativos contra el delito de extorsión en la Ciudad de México y su zona conurbada, autoridades capitalinas detuvieron a cuatro hombres señalados por presuntamente exigir pagos a comerciantes a cambio de dejarlos trabajar sin ser agredidos. Las capturas se realizaron entre el 20 y el 24 de abril en distintos puntos de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, así como en el municipio mexiquense de Tultitlán.

De acuerdo con las investigaciones, dos de los detenidos estarían relacionados con amenazas y cobros ilegales a vendedores de tianguis en Iztapalapa. Ambos, de 27 y 36 años, ya se encontraban en un centro penitenciario del oriente de la capital cuando agentes cumplimentaron las órdenes de aprehensión en su contra por el delito de extorsión agravada.

En otro caso, derivado de denuncias de comerciantes de Gustavo A. Madero que señalaron a un grupo criminal por imponer cuotas para permitirles seguir con sus negocios, policías ubicaron a uno de los presuntos responsables en la colonia Ampliación Buenavista Segunda, en Tultitlán, Estado de México. Con apoyo de autoridades mexiquenses y de la Fiscalía capitalina, el hombre fue capturado el pasado 23 de abril.

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La cuarta detención ocurrió este 24 de abril en la colonia Campo Militar Marte, en Iztacalco, donde fue asegurado un hombre de 36 años acusado de haber amenazado a un comerciante para exigirle dinero a cambio de no hacerle daño. Durante su captura, los agentes le encontraron decenas de dosis de presunta marihuana, bolsas con polvo blanco, envoltorios con aparente narcótico, una ampolleta con probable fentanilo, dinero en efectivo y un vehículo negro.

Las autoridades indicaron que los cuatro casos forman parte de una estrategia para frenar las redes de cobro ilegal que afectan principalmente a pequeños comerciantes. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y de los jueces que los requieren, mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en esta red de extorsión.

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JACL