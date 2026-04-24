Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a cuatro extranjeros relacionadas con varios robos a automovilistas y con el atraco a un hombre en un bajopuente de la calle Carlos Echanove, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, a quien despojaron de un reloj de alta gama, el martes de esta semana.

La dependencia informó que tras tomar conocimiento de una denuncia por el robo a un automovilista en la colonia Peralvillo, se realizaron trabajos de investigación y análisis de las grabaciones en las cámaras de videovigilancia.

De esta forma se identificó un auto color negro y otro de color blanco en los que presuntamente huyeron los responsables del robo.

El auto color blanco fue ubicado por operadores del C2 Centro en calles de la colonia Maza, donde se capturó a dos hombres y una mujer, a quienes les aseguraron 80 mil pesos, un cuchillo, una cartera y cuatro celulares.

El coche color negro fue interceptado en la colonia Sector Popular, en Iztapalapa, donde se aprehendió a un sujeto en posesión de un arma de fuego y diversos objetos.

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