Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz lograron rescatar a un total de 42 perros que se encontraban en condiciones de abandono, desnutrición, suciedad extrema, hacinamiento y presencia de heces caninas.

Los animales estaban en una casa habitación del municipio de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, donde se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez y se logró rescatar a los animales.

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En principio, fue la Jefatura de Protección, Sanidad y Control Animal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos que atendió un reporte anónimo sobre la presencia de perros en condiciones de abandono e incluso un animal muerto, por lo que al presentarse al domicilio encontraron al menos a diez animales.

Foto: Especial

Ante los hechos dieron aviso a las autoridades ministeriales, las cuales iniciaron una investigación por maltrato animal y solicitaron a un Juez de Control autorización para llevar a cabo un cateo.

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Fue en la colonia Iquisa donde se efectuó un operativo especial que permitió el ingreso a la casa habitación: en las habitaciones sala y baño fueron ubicados 42 caninos en condiciones de abandono, desnutrición, suciedad extrema, hacinamiento y presencia de heces caninas.

Los perros fueron asegurados y entregados a personal del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos; en tanto la Fiscalía General del Estado amplío las investigaciones para ubicar a los responsables del maltrato animal.

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