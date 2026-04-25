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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz lograron rescatar a un total de 42 perros que se encontraban en condiciones de abandono, desnutrición, suciedad extrema, hacinamiento y presencia de heces caninas.
Los animales estaban en una casa habitación del municipio de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, donde se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez y se logró rescatar a los animales.
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En principio, fue la Jefatura de Protección, Sanidad y Control Animal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos que atendió un reporte anónimo sobre la presencia de perros en condiciones de abandono e incluso un animal muerto, por lo que al presentarse al domicilio encontraron al menos a diez animales.
Ante los hechos dieron aviso a las autoridades ministeriales, las cuales iniciaron una investigación por maltrato animal y solicitaron a un Juez de Control autorización para llevar a cabo un cateo.
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Fue en la colonia Iquisa donde se efectuó un operativo especial que permitió el ingreso a la casa habitación: en las habitaciones sala y baño fueron ubicados 42 caninos en condiciones de abandono, desnutrición, suciedad extrema, hacinamiento y presencia de heces caninas.
Los perros fueron asegurados y entregados a personal del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos; en tanto la Fiscalía General del Estado amplío las investigaciones para ubicar a los responsables del maltrato animal.
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afcl
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