Una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sur de Veracruz sufrió un conato de incendio, el cual pudiera haber sido provocado por dos sujetos que fueron detectados en las instalaciones.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en la Unidad de Medicina Familiar número 67 del municipio de Coatzacoalcos, donde se registró un conato de incendio, lo que activó los protocolos de atención.

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Elementos de seguridad del propio IMSS y agentes de la Policía Estatal atendieron el llamado de auxilio y sofocaron las llamas, lo que impidió que se propagara.

Ya se investigan las causas: IMSS

En un comunicado de prensa, el IMSS reportó que durante el conato de incendio fue detectada la presencia de dos sujetos desconocidos, por lo que las autoridades investigan las causas del fuego.

“El IMSS en Veracruz sur agradece el apoyo de las autoridades locales y refrenda su compromiso con la seguridad del personal, pacientes y población usuaria”, señaló.

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