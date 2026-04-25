Más Información

Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad

Agentes de la CIA no tenían permiso de operar en México; uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático, señala Gabinete de Seguridad

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

VIDEO: Atentado con bomba deja 7 muertos en Colombia; ataque ocurre en medio de ola de violencia

VIDEO: Atentado con bomba deja 7 muertos en Colombia; ataque ocurre en medio de ola de violencia

Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A

Sale de prisión militar Subteniente acusado de torturar a integrante de Los Zetas; juez le ordena quedarse en Campo Militar 1-A

Una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sufrió un conato de incendio, el cual pudiera haber sido provocado por dos sujetos que fueron detectados en las instalaciones.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en la Unidad de Medicina Familiar número 67 del municipio de Coatzacoalcos, donde se registró un conato de incendio, lo que activó los protocolos de atención.

Lee también

Elementos de seguridad del propio IMSS y agentes de la Policía Estatal atendieron el llamado de auxilio y sofocaron las llamas, lo que impidió que se propagara.

Ya se investigan las causas: IMSS

En un comunicado de prensa, el IMSS reportó que durante el conato de incendio fue detectada la presencia de dos sujetos desconocidos, por lo que las autoridades investigan las causas del fuego.

“El IMSS en Veracruz sur agradece el apoyo de las autoridades locales y refrenda su compromiso con la seguridad del personal, pacientes y población usuaria”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]