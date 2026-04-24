Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato fue atacada por hackers que extrajeron información del personal de la institución, como policías estatales y elementos de inteligencia.

El ataque cibernético y filtración de datos oficiales se derivó del uso de credenciales, por parte de la institución (controles), que no cumplían con los estándares de seguridad.

La Secretaría de Seguridad informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. “La prioridad institucional es proteger a nuestras y nuestros policías”, acotó.

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La Secretaria de Seguridad y Paz (SSP) de Guanajuato es encabeza por Juan Mauro González Martínez. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

SSP dice que fortalecerá políticas de seguridad digital

El personal de la SSyP, que encabeza Juan Mauro González Martínez, se integra por policías estales, unidades de inteligencia, custodios penitenciarios y directivos de penales, personal de oficina y del Sistema de Emergencias que opera el C5i y por el equipo de Protección Civil.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad explicó que se ha iniciado un proceso de revisión integral de los sistemas y de fortalecimiento de las políticas de seguridad digital, que incluye la actualización de contraseñas y implementación de controles adicionales.

El acceso no autorizado a “una plataforma web de carácter administrativo” se detectó la madrugada de este viernes 24 de abril de 2026, y de “inmediato se aplicaron los protocolos de ciberseguridad y los correspondientes a la protección de datos personales.

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Detalló que, como resultado de ese incidente, la persona que realizó el acceso indebido logró extraer una base de datos que contenía información de una parte del personal de la institución.

“Desde el momento de la detección, se aisló preventivamente el servidor involucrado y se reforzaron los mecanismos de autenticación para restringir accesos y evitar cualquier nueva intrusión”, aseveró.

Ante este incidente, se han activado medidas específicas de prevención, que incluyen el fortalecimiento de los protocolos de seguridad operativa y la coordinación con las áreas correspondientes para mitigar cualquier riesgo.

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También se realiza la evaluación de posibles responsabilidades.

Estas acciones se mantendrán de manera permanente mientras se concluyen las investigaciones y se refuerzan los mecanismos de protección institucional.

“La Secretaría reitera su compromiso con la protección de la información y la mejora continua de sus sistemas, así como con la transparencia en la atención de este tipo de continua de sus sistemas, así como con la transparencia en la atención de este tipo de incidentes”, subrayó.

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jecg