Cuernavaca. - El fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, firmó acuerdo de trabajo con autoridades de la Embajada del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en México, para fortalecer las capacidades técnico-operativas en materia de investigación forense y consolidación de estándares científicos,

“Nos da mucho gusto la firma de este instrumento porque fortalece nuestras capacidades en la Coordinación General de Servicios Periciales. Asumimos con responsabilidad estas acciones en beneficio de las y los morelenses”, estableció el fiscal durante el acto efectuado en la embajada estadounidense en la Ciudad de México.

Leslie Abitz, directora adjunta de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), resaltó que Morelos es uno de los estados del país que mantiene el nivel de certificación en laboratorios de servicios periciales.

Este trabajo forma parte del Programa Forense de Investigación Forense y Pericial (Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley por sus siglas en inglés), con el cual se busca trabajar de manera conjunta para mejorar las capacidades técnico-operativas en materia pericial.

Foto: Especial

Con este convenio se abre un acuerdo de cooperación bilateral entre Fiscalía Morelos y el Programa Forense INL, donde como parte de los beneficios habrá capacitación especializada continua al personal pericial, asesoría técnica internacional para acreditación de laboratorios, posible donación de equipo forense (balística, genética, química), acceso a estándares internacionales (ISO 17020 y 17025), vinculación con bases de datos forenses (CODIS, IBIS, AFIS) para el cruce de información, entre otros.

Aunado a ello, este acuerdo fortalece a las áreas de balística, criminalística de campo, lofoscopía, genética y química forense. Además, posiciona a la Fiscalía Morelos en estándares internacionales de investigación científica, encaminados a fortalecer la judicialización de casos con evidencia técnica sólida.

La Fiscalía Morelos es de las pocas fiscalías a nivel nacional que cuenta con una certificación en los seis laboratorios, por lo que busca continuar a la vanguardia, informó la dependencia.

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afcl