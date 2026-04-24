Chihuahua.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente informó que lleva a cabo las indagatorias del homicidio de Lina Alejandra R. C., de 43 años, empresaria del sector ganadero.

Según se detalló, la Fiscalía mantiene las indagatorias que permitan establecer líneas de investigación basadas en el entorno individual, familiar, comunitario y social, para identificar y detener al o los responsables.

De acuerdo con la necropsia practicada por un médico legista, la causa de muerte de la víctima fue shock hipovolémico secundario a laceración de yugulares, presentaba heridas producidas con arma blanca en la cabeza y el abdomen.

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El crimen de la empresaria ganadera, a las 16:00 horas, del miércoles la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, recibió el reporte sobre una mujer fallecida por causas violentas y una más lesionada, en las oficinas de Agro Cali, ubicadas a la altura del kilómetro 111 de la carretera que conduce de la ciudad de Cuauhtémoc a La Junta, municipio de Guerrero.

Como primer respondiente acudieron al lugar de los hechos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como personal que se encargó del traslado de la mujer lesionada a un hospital, acudieron peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena y del levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.

Hasta esta tarde se continuaba sin personas detenidas tras este hecho.

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afcl