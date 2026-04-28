Culiacán, Sin. 28 abril. - Uno de los probables homicidas del adolescente, Ricardo Mizael “N”, de 16 años de edad, estudiante de bachillerato, el cual fue privado de la vida de varios disparos cuando acudía a comprar comida para sus dos nuevas mascotitas, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutó un mandamiento judicial contra Jesús Abrahan “N”, de 21 años de edad, el cual es señalado como presunto participante en el asesinato del menor, hecho que tuvo lugar en el mes de febrero pasado, en un fraccionamiento de la parte norte de Culiacán.

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Jesús Abrahan “N”, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Centro y recluido en forma preventiva en el penal de Culiacán, en espera que se defina su situación judicial.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de febrero, Ricardo Mizael, estudiante de una de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encontró dos pequeños gatitos y se los llevó a su casa como mascotas, por lo que notificó a su mamá que saldría a comprar alimentos para los pequeños animales.

Mientras caminaba por una de las calles del fraccionamiento Beneveto, personas que viajaban en una motocicleta, primero lo interceptaron y este corrió para buscar refugio por lo que le dispararon en varias ocasiones, tras lo cual, perdió la vida.

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