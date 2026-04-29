Alsea reportó una caída de 65.7% en su utilidad neta durante el primer trimestre de 2026, al ubicarse en 115 millones de pesos frente a los 335 millones del mismo periodo del año previo, en un contexto que la propia compañía calificó como un entorno de consumo retador.

“El primer trimestre de 2026 marcó un buen inicio de año, respaldado por una ejecución consistente y la continuidad de las tendencias positivas observadas al cierre de 2025.

"A pesar de un entorno de consumo retador, el desempeño se mantuvo en línea con nuestras expectativas, reflejando la innovación en nuestras categorías y productos atrayendo el tráfico más rentable y más clientes”, dijo en su reporte financiero al primer trimestre, el director general de Alsea, Christian Gurría.

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El retroceso en la ganancia se dio a pesar de un crecimiento moderado en ingresos, donde las ventas netas ascendieron a 20 mil 071 millones de pesos, un alza de 1.4% anual, o de 5.8% si se excluye el efecto cambiario. Las ventas en las tiendas que tienen más de un año crecieron 4.1%, aunque con una desaceleración hacia marzo tras un inicio de año más dinámico.

El flujo operativo también mostró un desempeño contenido, ya que el flujo creció 1.8%, con un margen de 11.8%, mientras que la utilidad de operación cayó 2.5%, reflejando presiones en costos y un menor apalancamiento operativo en algunas regiones.

México, principal motor de ventas de Alsea

Por región, México se mantuvo como el principal motor, con un crecimiento de ventas de 4.9%, impulsado por mayor tráfico e innovación en marcas. Europa registró un avance de 1.5% en pesos, afectado por tipo de cambio, aunque en moneda local el crecimiento fue de 5.9%. En contraste, Sudamérica reportó una caída de 10.7% en ventas, impactada principalmente por efectos cambiarios.

En términos operativos, los segmentos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo mostraron incrementos en ventas mismas tiendas, con avances de 4.7%, 3.5% y 4.3%, respectivamente. La compañía destacó el desempeño de marcas como Domino’s Pizza y Starbucks, así como iniciativas comerciales en formatos como Vips.

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En el trimestre, Alsea abrió 32 unidades y mantuvo una fuerte participación del canal digital, que representó 41.2% de las ventas totales, con ingresos por 7 mil 800 millones de pesos y un crecimiento de 16.1%.

A nivel financiero, el resultado integral de financiamiento se elevó a mil 156 millones de pesos, presionado por mayores intereses y cargos no recurrentes asociados a la liquidación anticipada de instrumentos derivados. El flujo libre de caja fue negativo en 977 millones de pesos, en línea con la estacionalidad del negocio y mayores pagos financieros.

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