Ciudad de México.- El consorcio mexicano Cemex reportó una ganancia neta de 794 millones de dólares (mdd) en el primer trimestre de 2026, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene su tendencia de resultados al alza.

Esto ocurrió tras un avance de 11% en sus ventas netas en los primeros tres meses del año, al alcanzar los 4 mil 019 millones de dólares, según indicó la compañía en su informe de resultados este jueves.

La cementera resaltó un flujo de operación (ebitda) de 794 millones de dólares, un aumento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

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“Estoy muy satisfecho con nuestros resultados del primer trimestre, que reflejan los beneficios continuos de nuestra transformación y un Cemex estructuralmente más sólido, con un perfil de utilidades más resiliente”, dijo en un comunicado Jaime Muguiro, director general de Cemex.

El directivo destacó que, a pesar del “entorno global incierto”, las medidas de autosuficiencia implementadas bajo Project Cutting Edge, junto con los sólidos resultados del primer trimestre, “me dan confianza en nuestra guía de crecimiento del Flujo de Operación de un dígito alto para el año completo”.

La empresa precisó que sus ventas netas en México en el primer trimestre del año se elevaron un 28% hasta los 1.255 millones de dólares.

En Estados Unidos los ingresos se mantuvieron sin cambios hasta los 1.196 millones de dólares.

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Mientras que en Europa, Oriente Medio, África y Asia las ventas se elevaron un 9% hasta los mil 162 millones de dólares en conjunto.

Y en la filial en América del Sur, Central y el Caribe los ingresos aumentaron un 5% hasta los 296 millones de dólares.

En el primer trimestre, la cementera reportó pérdidas netas por 228 millones de dólares, una reducción del 69 % respecto al mismo periodo del 2025.

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