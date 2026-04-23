Más Información
Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley
Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA
Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas
Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda
La directora del Metrobús, Rosario Castro, informó que este jueves inició la ampliación de la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4.
En redes sociales, explicó que estos trabajos permitirán mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Lee también Metrobús habilita dos nuevos transbordos entre las líneas 1 y 4; no tendrán costo
“.@MetrobusCDMX inicia ampliación de la estación San Lázaro oriente de línea 4 para mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl hacia el @AICM_mx, atendiendo el compromiso de nuestra JdG @ClaraBrugadaM, de mejorar la movilidad y la experiencia de viaje de las personas usuarias”, escribió en X.
Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable
mahc/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]