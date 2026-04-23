La directora del Metrobús, Rosario Castro, informó que este jueves inició la ampliación de la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4.

En redes sociales, explicó que estos trabajos permitirán mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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“.@MetrobusCDMX inicia ampliación de la estación San Lázaro oriente de línea 4 para mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl hacia el @AICM_mx, atendiendo el compromiso de nuestra JdG @ClaraBrugadaM, de mejorar la movilidad y la experiencia de viaje de las personas usuarias”, escribió en X.

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