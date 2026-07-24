Documentos, libros, fotografías u obras de Alberto Durero, Giovanni Battista Piranesi, Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Alexander von Humboldt, José María Velasco, Dr. Atl, Tina Modotti, Guillermo Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Graciela Iturbide y Ai Weiwei —lista somera, entre 300 piezas— conforman la exposición "Gabinete de curiosidades" de Ricardo y María Laura Salinas. Pasión por el coleccionismo y el conocimiento, que puede verse en la Galería de la Universidad de la Libertad (Constituyentes 1100, Lomas Altas) hasta el 25 de octubre.

El director general de Arte & Cultura de Grupo Salinas, Sergio Vela, destacó la importancia de que las actividades de la galería se difundan con el Gabinete..., muestra que no sólo congrega obras de arte, sino piezas del reino animal y mineral, elementos de cartografía y navegación, objetos coloniales, libros antiguos y raros, y una especie de calendario con la historia del Bitcoin que trazan correspondencias bajo la curaduría de Arte & Cultura de Grupo Salinas.

En las áreas que exploran el pasado mexicano hay retratos de Hernán Cortés, la Malinche y Moctezuma II. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

“Me parece que el coleccionismo de Ricardo y María Laura Salinas está orientado de una manera muy clara y útil por grandes temas. No es lo mismo acumular objetos que curar colecciones. El concepto es interesantísimo cuando pensamos que en la época de los grandes viajes de navegación, cuando ya sabíamos de qué tamaño era el globo terráqueo, se empezaron a reunir objetos que para los europeos resultaban absolutamente inusitados, extravagantes porque provenían de latitudes que no habían sido recorridas. Así se empezaron a organizar gabinetes de curiosidades, pequeñas salas, a las que en alemán se les llamaba wunderkammern, cámaras de maravillas (...) Esta manera de ir clasificando las cosas para tratar de que ocupen un lugar nítido en nuestro cerebro es el origen de los museos”, dice Vela.

Lee también Chimalhuacán y Coyoacán: bibliotecas públicas a la deriva en dos extremos del Valle de México

Los módulos —detalló el director— se dividen por ejes temáticos: desde el inicio, que atraviesa la historia natural con fósiles prehistóricos, minerales e incluso meteoritos hasta la cartografía y la navegación: “La motivación que hubo en la humanidad para tratar de conocer el mundo entero a partir de la exploración y la curiosidad. Con eso pasamos al siguiente módulo: el surgimiento de una nación mestiza como es la mexicana, con la unión de los pueblos precortesianos y la raigambre europea. Se dedica una sala a este encuentro y pasamos después a las vistas del Valle de México y sus volcanes”.

Réplica que Ai Weiwei hace del icosaedro dibujado por Da Vinci. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Hay salas sobre el concepto de biblioteca, la fotografía, el costumbrismo y el arte mexicanos en el siglo XX: “Prácticamente, la mitad de la muestra está dedicada a la identidad artística y cultural mexicana”, dijo.

[Publicidad]

La exposición puede verse los sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas. El acceso se reserva en: ulibertad.edu.mx/landing-galeria-ul-publico.

La colección incluye varios volcanes pintados por el Dr. Atl. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.