Cultura | 24-07-26 | 08:02 |

París.— La instalación de las nuevas vidrieras contemporáneas para la catedral de Notre Dame, un proyecto iniciado a raíz de la restauración por el incendio y que generó polémica entre los partidarios de mantener las que diseñó Eugène Viollet-Le-Duc en el siglo XIX, iniciará en otoño.

Las nuevas vidrieras, obra de la artista francesa Claire Tabouret, comenzarán a colocarse entre octubre y noviembre y su inauguración será en diciembre de 2026, dos años después de la reapertura del templo tras el fuego.

“Estas seis nuevas vidrieras sustituirán a finales de año a seis vidrieras no figurativas (denominadas 'grisailles') que datan de la década de 1860 y que, tras su restauración, se expondrán al público en el castillo de Pierrefonds (Oise) y en la Cité de l’architecture et du patrimoine (París)”, informó el organismo que ya presentó los bocetos y las maquetas a tamaño real diseñados por Tabouret, que fue seleccionada en 2024 para el proyecto.

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