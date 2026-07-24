Si estás buscando una tablet potente para trabajar, estudiar o disfrutar de tus series favoritas sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar.

La Lenovo Idea Tab se encuentra disponible en tan solo $5,599.00, un precio que resulta aún más atractivo al tomar en cuenta que incluye accesorios que normalmente se compran por separado, convirtiéndose en una de las promociones más interesantes del momento.

¿Por qué vale la pena comprar la Lenovo Idea Tab?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su pantalla táctil de 11 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles), que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes para disfrutar películas, videollamadas o videojuegos. Además, incorpora un brillo de hasta 500 nits y tratamiento antihuellas, características que facilitan su uso tanto en interiores como en exteriores.

En el apartado de rendimiento, la Lenovo Idea Tab integra un procesador MediaTek Dimensity 6300 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento UFS, una combinación ideal para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, tomar clases en línea, editar documentos o navegar por internet sin interrupciones. También permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta microSD.

Accesorios que elevan su productividad

A diferencia de muchas tablets de su categoría, este modelo llega con un paquete muy completo. En la caja encontrarás:

Teclado Lenovo en español, ideal para escribir documentos y correos electrónicos.

Tab Pen Plus, perfecta para tomar apuntes, hacer dibujos o firmar documentos digitales.

Compatibilidad con funciones de inteligencia artificial como Circle to Search, además de herramientas de traducción integradas.

Gracias a estos accesorios, la Lenovo Idea Tab puede convertirse fácilmente en una alternativa ligera a una laptop para tareas escolares, laborales o creativas.

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Batería para todo el día

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. Lenovo asegura que la batería ofrece hasta 12 horas de reproducción de video, suficiente para acompañarte durante una jornada de trabajo, clases o un viaje sin depender constantemente del cargador. Además, sus altavoces optimizados con Dolby Atmos mejoran la experiencia al ver contenido multimedia.