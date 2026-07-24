La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución en la percepción de inseguridad registrada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, al asegurar que los resultados reflejan que la población “comienza a notar” los avances de la estrategia de seguridad, aunque reconoció que este indicador suele reaccionar más lentamente que otros, como la incidencia de homicidios.

Luego de que el Inegi reportó que en junio de 2026 el 59.8% de las personas de 18 años y más que viven en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, la mandataria explicó que la percepción ciudadana está influida por diversos factores, no únicamente por la comisión de delitos.

Durante su conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo mostró una gráfica con la evolución de la ENSU y señaló que al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, 73.7% de la población de las principales ciudades del país se sentía insegura, porcentaje que descendió a 58.6% en septiembre de 2024, al concluir esa administración.

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Desde Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la baja de percepción de inseguridad en México (24/07/2026). Foto: Presidencia

La titular del Ejecutivo recordó que al inicio de su gobierno la percepción de inseguridad volvió a incrementarse y alcanzó 63.8% en diciembre de 2025; sin embargo, afirmó que el indicador retomó una trayectoria descendente al ubicarse en 59.8% en junio de este año, lo que representa una reducción de cuatro puntos porcentuales y varios meses consecutivos de mejoría.

“La percepción va a veces más lento porque depende de muchas cosas”, explicó la Presidenta.

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Indicó que este indicador también está influido por la información que reciben diariamente las personas, las noticias sobre hechos delictivos e incluso los reportes de detenciones, además de experiencias personales como haber sido víctima de un delito.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución”, afirmó Sheinbaum, al sostener que la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad acompaña los avances reportados por su administración en materia de seguridad pública.

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