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Fuerzas federales, en conjunto con la de Quintana Roo, detuvieron en Cancún a Yoexy Vila Hernández, un cubano requerido por el gobierno de los por delitos de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

El Gabinete de Seguridad de México reportó que el sujeto fue ubicado por personal de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al realizar recorridos de seguridad en las calles Gran Canaria y Cartagena, en la colonia Gran Santa Fe II, municipio de Benito Juárez (Cancún).

Tras una inspección de seguridad, aseguraron una motocicleta en la que presuntamente se movilizaba.

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Lo anterior, señaló el , en seguimiento a líneas de investigación y derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses para el combate a organizaciones delictivas.

De acuerdo con las autoridades federales, el detenido es requerido por una Corte de la ciudad de Tampa, Florida.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento al proceso para su traslado, señaló el Gabinete de Seguridad de México.

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cc/bmc

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