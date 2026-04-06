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El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Quintana Roo de dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio "N", alias "Milo", objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización.
El grupo estratégico destacó que "Milo" cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.
La acción se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en dicha entidad.
Indicó que esta detención representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional.
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