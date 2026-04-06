Más Información

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Registran hasta 40 robos diarios a transportes de carga; denuncian desapariciones y asesinatos de transportistas

Registran hasta 40 robos diarios a transportes de carga; denuncian desapariciones y asesinatos de transportistas

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Transportistas y productores amagan con paro nacional este lunes 6 de abril; anticipan bloqueos carreteros

Transportistas y productores amagan con paro nacional este lunes 6 de abril; anticipan bloqueos carreteros

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en de dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio "N", alias "Milo", objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización.

El grupo estratégico destacó que "Milo" cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de dos presuntos delincuentes, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, en Quinana Roo, quien cuenta con orden de extradición de EU (06/04/2026). Foto: Especial
El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de dos presuntos delincuentes, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, en Quinana Roo, quien cuenta con orden de extradición de EU (06/04/2026). Foto: Especial

La acción se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en dicha entidad.

Indicó que esta detención representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]