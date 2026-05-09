Washington.— La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo estable en 4.3% en abril, cuando se crearon 115 mil puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban 65 mil plazas, publicó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El aumento se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indicó BLS en su informe.

En total, el número de desempleados en abril se situó en 7.4 millones, un aumento con respecto a los más de 7.2 millones registrados en el mes anterior.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, celebró las cifras de empleo “absolutamente espectaculares” de los dos últimos meses.

Los adolescentes (14.4%) y los afroamericanos (7.3%) se mantienen como los más afectados por el desempleo. La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5%) y disminuyó ligeramente entre los asiáticos (3.3%) y las mujeres adultas (3.9%).

El sector sanitario añadió 37 mil empleos, impulsado por aumentos en las áreas de enfermería y la atención en residencias (15 mil) y servicios a domicilio (11 mil).

En los 12 meses anteriores, la salud creó un promedio mensual de 32 mil empleos.

El empleo en el sector de transporte y almacenamiento aumentó en 30 mil puestos en abril, lo que refleja un incremento en el número de mensajeros y repartidores (38 mil). Sin embargo, la creación de puestos en esta área sigue 105 mil puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025, según BLS.

El comercio minorista añadió 22 mil empleos. La contratación aumentó en los clubes de almacén, grandes superficies y otros comercios de mercancías generales (18 mil), así como en los establecimientos de materiales de construcción (13 mil).

El empleo en el sector de la información mantuvo su tendencia a la baja en abril, con una pérdida de 13 mil puestos. EFE

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