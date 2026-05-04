La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que se aplique la prisión preventiva oficiosa y congelamiento de cuentas bancarias al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por la solicitud de extradición realizada por el gobierno de Estados Unidos, en congruencia con las políticas promovidas por el Gobierno de México.

En conferencia de prensa, recordó que desde el sexenio pasado, el régimen impulsó reformas para aumentar de nueve a 26 los delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, “primero detener y luego investigar”.

Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha contribuido con sentencias que “inmovilizan tus cuentas antes de tener una resolución judicial… ¿por qué para millones de mexicanos funciona una lógica y por qué para 10 funciona otra?”.

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“Me parece que debería ser el mismo razonamiento jurídico, y el razonamiento jurídico es aspirar a que no haya delincuentes en la calle. Demostremos que no somos un país en donde hay narcogobiernos, demostrémoslo… El problema ético de este país, en este momento, es si los van a proteger o los van a sancionar”, afirmó.

López Rabadán señaló que resolver las acusaciones del gobierno estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa, representa también un reto para el nuevo Poder Judicial, que inició su renovación el año pasado, con la elección de la mitad de sus integrantes.

“Me parece que también es un gran reto para el Poder Judicial, es la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica, es una etapa crítica para nuestro país, en términos de instituciones y de cómo nos van a reconocer en el exterior”, comentó la legisladora panista.

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Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva dijo que la respuesta del Gobierno mexicano ante la solicitud de extradición de Rocha Moya y nueve personas más, influirá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, estados Unidos y Canadá.

“Un reto institucional y también un reto económico que se pueda agravar más de lo que ya está, sí lamentablemente no somos un socio confiable para nuestro mayor socio comercial que es Estados Unidos, y si no somos un socio confiable para Canadá, en medio de la negociación del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, y eso impactará en negativo para millones de personas, lamentablemente es un efecto dominó”, manifestó.

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