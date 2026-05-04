La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

En redes sociales, la legisladora destacó que esta modificación se implementará de manera gradual hasta el año 2030, garantizando en todo momento el salario íntegro de las y los trabajadores, así como el establecimiento de dos días de descanso por cada cinco días laborados.

Recordó que el pasado 29 de abril concluyó el periodo ordinario de sesiones y se dio paso a la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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Castillo Juárez explicó que la Comisión Permanente funcionará durante el periodo de receso comprendido de mayo a agosto y sesionará en la Cámara de Senadores.

Dijo que a este órgano le corresponde abordar temas como la ratificación de nombramientos diplomáticos, la posible aprobación de un periodo extraordinario en caso de ser necesario, así como el desarrollo de debates y la confrontación de ideas desde diversas visiones políticas.

“La pluralidad es la base fundamental de la democracia, y el diálogo la herramienta fundamental de la política”, expresó.

De igual forma, informó que el próximo 6 de mayo se reunirán los grupos parlamentarios para definir los temas que serán discutidos durante las sesiones de la Comisión Permanente.

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“Haré un llamado para que las sesiones se lleven a cabo de la manera más civilizada posible y que respetemos la Ley Orgánica, así como las diferentes reglamentaciones y acuerdos que tomemos en la Mesa Directiva”, subrayó.

Anunció que ese mismo día se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que la alerta sísmica sonará a las 11 de la mañana en punto, con el objetivo de reforzar las medidas de protección civil que deben observarse. “México es líder mundial en materia de prevención sísmica”, destacó.

Laura Itzel Castillo destacó por otra parte que por primera vez en la Comisión Permanente se contará con la participación de una persona hablante de lenguas indígenas, “lo que representa un avance significativo en materia de inclusión y representatividad”.

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