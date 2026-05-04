La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el rescate de 99 aves silvestres que estaban siendo comercializadas ilegalmente dentro del mercado “San Juan de Dios” localizado en Guadalajara, Jalisco.

En un boletín, la autoridad ambiental detalló que el pasado 17 de abril personal de Profepa y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaron un recorrido por las inmediaciones de este mercado, en donde ubicaron dos locales con venta de aves. Por ello, se procedió a su identificación para corroborar la posible posesión y venta de fauna silvestre.

En el primer local, indicó que se detectaron ocho ejemplares de periquito catarino (Forpus cyanopygius), 67 de colorín sietecolores (Passerina ciris), dos loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), un loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis) y dos pericos frente naranja (Eupsittula canicularis).

Lee también EU no ha dado pruebas para acreditar urgencia para detener a Rocha: Alcalde Luján; FGR pide a SRE solicitar información

Mientras tanto, señaló que en el segundo local se encontró una jaula que contenía diez ejemplares macho y nueve hembras de colorín sietecolores, especie listada en la NOM como sujeta a protección especial.

Según la procuraduría, en ambos locales se presentó documentación insuficiente que no amparaba la legal procedencia de los ejemplares.

Profepa reportó el rescate de 99 aves silvestres que estaban siendo comercializadas ilegalmente dentro del mercado “San Juan de Dios” localizado en Guadalajara. Foto: Profepa

A la vez, denunció que tampoco se observaron los anillos de identificación de las aves, por lo que fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo en una instalación especializada de atención a fauna silvestre.

Lee también "Nunca hemos tenido obstrucción por parte de ningún funcionario"; Harfuch descarta sospechas del Gabinete de Seguridad contra Rocha

Por los hechos, Profepa aseguró que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos contra el ambiente.

En el caso de los ejemplares de colorín sietecolores, afirmó que se realizó de manera inmediata su liberación en un bosque, debido a que cuando este tipo de ave se encuentra en cautiverio se estresa, sufre desnutrición, daños físicos y presenta alto riesgo de mortalidad.

“La Profepa refrenda su compromiso con el cuidado y salvaguarda de los ejemplares de vida silvestre, y hace un llamado a la población para que no los adquiera y denuncie por las vías oficiales su comercialización ilegal”, concluyó.

em/apr