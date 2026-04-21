La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su equipo coordinó las actividades de liberación de 40 ejemplares de fauna silvestre en Tamaulipas, entre ellos hay 28 tortugas gravadas, tres mapaches, un lince rojo, un ocelote, entre otros.

Todos los ejemplares habían sido resguardados de manera temporal en el Zoológico y Parque Recreativo Tamatán luego de ser rescatados por la Procuraduría y otras dependencias federales y estatales. Posteriormente fueron liberados en varios sitios dentro de la Reserva de la Biosfera “El Cielo”, ubicada en el municipio de Gómez Farías.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental explicó que el personal de la Procuraduría aseguró su correcta reintegración de las especies al medio ambiente.

Lee también Prisión y multa, las posibles sanciones por maltrato animal que enfrentaría la exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez; esto dice la ley

Los ejemplares fueron llevados a la Reserva de la Biosfera "El Cielo" (21/04/2026). Foto: Especial

Destacó que luego de un periodo de valoración y rehabilitación por equipos médicos y de manejo, se determinó que existían las condiciones clínicas, etológicas y de comportamiento de los animales para su reintroducción al medio silvestre.

¿Qué animales fueron liberados?

La Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell compartió la lista de ejemplares de la fauna silvestre que fueron liberados en Tamaulipas. Entre ellos destacan:

Tres ejemplares de coatí (Nasua narica)

(Nasua narica) Un lince rojo (Lynx rufus)

Tres mapaches (Procyon lotor)

Un ocelote (Leopardus pardalis)

Un zorro gris (Urocyon cinereoargenteus)

(Urocyon cinereoargenteus) Una lechuza de campanario (Tyto alba)

(Tyto alba) 28 tortugas gravadas (Trachemys scripta)

Dos aguilillas cola roja (Buteo jamaicencis)

Lee también Advierte Fundación Haghenbeck desacato a resoluciones judiciales; buscan reingresar animales al refugio Franciscano

La liberación se realizó el pasado 10 de abril, en coordinación con personal del zoológico, quienes junto a la Profepa refrendaron su compromiso para acompañar el proceso de liberación y constatar que los animales están en condiciones para ser reintegrados en la naturaleza y en sitios adecuados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr