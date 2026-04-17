Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, no violó ninguna ley al ordenar el sacrificio de 10 mil perros, aunque reconoció que se pueden mejorar las prácticas, lo que desató un debate público en torno a las limitaciones, pero, ¿qué dice la ley sobre el maltrato animal?

De acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, comete el delito de maltrato animal quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte.

El delito también contempla el abandono de cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas y establece penas de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

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La senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Foto: Tomada del FB de Mariela Gutiérrez

Adicionalmente, considera como ilícito que se realicen actos eróticos sexuales a un animal o se introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, para lo que establece una sanción que va seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 150 días multa.

Detalla que la pena se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y/o difundido y, en cualquier caso, se procederá inmediatamente al aseguramiento de los animales, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 48 del presente código.

En tanto, el Artículo 235 Ter establece que a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa y se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

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No obstante, según Gutiérrez, los sacrificios animales fueron llevados a cabo en apego a la ley, con los protocolos y normas oficiales previstos y aplicados a perros en situación de calle o que atacaron a vecinos.

Además, argumentó que México enfrenta una crisis de abandono masivo, reproducción sin control y de animales enfermos y agresivos, lo que, dijo, obliga tomar “decisiones difíciles”.

Tras el hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación de oficio por los posibles delitos relacionados con el maltrato animal con el objeto de determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

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