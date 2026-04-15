La activista proderechos de los animales Zyanya Polastri presentó un escrito en el Senado de la República en el cual solicita a la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, promueva la separación del cargo de la senadora de Morena Mariela Gutiérrez, quien reconoció en conferencia de prensa haber ordenado el sacrificio de más de 10 mil perros cuando fungió como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México.

“En los últimos dias han circulado declaraciones de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante en las que reconoce haber tomado decisiones que derivaron en la muerte de miles de animales. Más allá de cualquier justificación técnica o administrativa, lo que esto revela es algo mucho más grave: una forma de pensar en la que la vida puede ser descartada en masa”, indica la activista.

“Eso que apenas era un rumor, se convirtió en una confesión hace unos minutos, cuando la Senadora aceptó en el recinto desde donde se debería construir el futuro de México, que le quitó la vida a más de 10 mil perritos".

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“Diez mil vidas no son una cifra. Son diez mil historias interrumpidas. Diez mil seres sintientes que experimentaron miedo, dolor y abandono. Pensar que alguien que considera aceptable tomar una decisión así hoy tiene en sus manos la responsabilidad de crear leyes, resulta profundamente ofensivo para todo un país.

“Esto no se puede quedar así, la señora Mariela Gutiérrez es una asesina y no queremos gente legislando aquí siendo asesinos, no queremos gente que esté haciendo leyes cuando son asesinos confesos, porque ella acaba de hacer una confesión ahorita hace dos horas o menos, acaba de decir a las cámaras y a los medios de comunicación que ella mató más de 10 mil animales y en realidad las cifras son 14 mil 023, y esos solamente son los registrados una vez, ha habido muchísimos más”, aseguró en entrevista.

Polastri advierte en su escrito que no se puede normalizar esto ni mirar hacia otro lado. “El Senado no puede convertirse en refugio de quienes generan este nivel de rechazo social. Es una representación del pueblo, y el pueblo no es indiferente ante la crueldad. Alguien que puede ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería estar decidiendo el rumbo del país. Debería, por el contrario, estar rindiendo cuentas ante la sociedad y las autoridades.

“Por eso le pido, que separe a la Senadora de la Secretaría de la Mesa Directiva para que inicie su proceso que la llevara hasta la justicia. Que no permita que esta situación se minimice o se diluya. Que escuche el sentir de una sociedad que ya no tolera este tipo de hechos”, subraya la carta.

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