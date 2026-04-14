En emotiva sesión solemne, el Senado de la República designó el salón de la Comisión Permanente como "Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”, así como se develó una placa en letras de oro y un busto del luchador social y líder en diversos Movimientos como el de 1968.

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la fiscal General de la República, Ernestina Godoy; así como familiares, amigos y funcionarios del sector energético, se realizó la sesión solemne donde todas las bancadas, principalmente la oposición, reconoció su lucha a favor de la democracia y la pluralidad.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado e hija de Don Heberto dijo que los ideales, los proyectos y las reivindicaciones de su padre siguen vigentes, como ingeniero su nombre es reconocido, no solo por sus aportaciones técnicas y matemáticas, sino por opción de que la ciencia debe tener una vocación social.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación; Ernestina Godoy, Fiscal General de justicia; Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado y los coordinadores de partidos encabezan la Ceremonia de Inauguración del Salón Ing. Heberto Castillo Martínez (14/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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“Porque si algo distinguió a Heberto Castillo fue su capacidad de tender puentes entre la técnica y la justicia social, entre las ideas y la acción, entre personas distintas que supieron encontrarse en un propósito común, Que este salón honre también esa vocación de construir puentes para México”, dijo en tribuna.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, lo recordó su lucha en el conflicto estudiantil de 1968, la persecución y encarcelamiento en Lecumberri por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, las penurias de su esposa, hijos y de su hija, de entonces 10 años, Laura Itzel Castillo, del también inventor de la tridilosa, un sistema estructural que combina acero y concreto.

“Creo que hoy es un buen día para recordar que lo que México necesita no es una columna, un pilar único. Lo que México necesita es una tridilosa democrática que millones de mexicanas y mexicanos sostengamos el techo de nuestra democracia”, apuntó en tribuna.

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Develación de placa y busto del Ing. Heberto Castillo Martínez en el salón de la Comisión Permanente del Senado (14/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, destacó que Heberto Castillo siempre fue consecuente y “construyó partidos desde cero convencido y convenciendo persona por persona. Y aquí hemos legislado desde la suficiencia de los números sin la necesidad de conversar y mucho menos convencer. El ingeniero Castillo entendió que disentir era una forma de construir. Aquí a la disidencia se escucha por protocolo y se descarta por costumbre”.

Manuel Añorve, del PRI, indicó que este es un acto de justicia con un mexicano eminente, un luchador social comprometido con la causa democrática de nuestro país y agregó que el legado del ingeniero Heberto fue el diálogo y la construcción de acuerdos que beneficien a los mexicanos, por lo pidió a todas las fuerzas políticas a honrar su lucha por la democracia y la pluralidad.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación destacó la figura de Heberto Castillo Martínez, "pilar en la construcción de nuestra democracia".

Inauguración del Salón Ing. Heberto Castillo Martínez en el Senado (14/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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"Nos congratula que su legado sea reconocido, al designar con su nombre el Salón de la Comisión Permanente y al otorgar un espacio digno al busto que perpetúa su presencia entre nosotros.

"A 29 años de su fallecimiento, su memoria sigue iluminando el camino de la transformación de la vida pública", externó en sus redes.

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