Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, donde se homogenicen los tipos penales, agravantes y penas a quienes cometen este crimen en el país con el fin de evitar impunidad.

Durante la sesión ordinaria se aprobó con 109 votos la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reforma constitucional que se analiza plantea la modificación del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, busca que en una ley secundaria se puedan armonizar temas como las agravantes del delito, los tipos penales, las agravantes y que una actuación homogénea y profesional de los ministerios públicos.

Aspectos de la sesión ordinaria en el pleno del Senado de la República, donde hoy se discutió un proyecto de decreto en materia de feminicidio, así mismo el Senado avaló a Amalia Ortiz Armendiz como jueza federal, y a Yolanda Romero Vazquez y Alejandro Perea Ramirez como magistrados de circuito. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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La senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica Morga, expuso que ante la disparidad en los códigos penales estatales, el crear una nueva ley general contra el feminicidio busca poner orden, homologar el delito, las agravantes, las penas, obligar a las fiscalías a actuar de forma homogénea, transparente, profesional, con la finalidad de frenar la impunidad.

Destacó la iniciativa de la mandataria federal de atender los feminicidios como una prioridad del Estado mexicano al ponerlo en la Constitución que implica no solo la homologación de las leyes que están muy dispares, sino también que todo homicidio contra mujeres se investigue y sanciones como feminicidio.

La senadora Sasil de León Villard destacó la reforma presidencial que es el gran marco para crear en los próximo meses una Ley General que atienda el Feminicidio, que no deje ningún espacio a la impunidad de quienes cometen el delito, que se apliquen las mismas penas, que se homologuen penas, pero también protocolos de investigación.

Aspectos de la sesión ordinaria en el pleno del Senado de la República, donde hoy se discutió un proyecto de decreto en materia de feminicidio, así mismo el Senado avaló a Amalia Ortiz Armendiz como jueza federal, y a Yolanda Romero Vazquez y Alejandro Perea Ramirez como magistrados de circuito. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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“Que tengamos la misma penalidad en Chiapas, que en Sonora o Michoacán. Que esta reforma constitucional sea el inicio de una batalla frontal contra los feminicidas y la impunidad que el actual marco les permite”, agregó.

Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está a favor de la reforma, porque frente a los feminicidios dijo que las mexicanas necesitan Estado, gobierno, presupuesto y resultados. Recriminó que Morena legisle para el aplauso, pero no para proteger a las mujeres por lo que exigió al gobierno de la 4T que haya una estrategia real con recursos, especialistas y voluntad política.

Aspectos de la sesión ordinaria en el pleno del Senado de la República, donde hoy se discutió un proyecto de decreto en materia de feminicidio, así mismo el Senado avaló a Amalia Ortiz Armendiz como jueza federal, y a Yolanda Romero Vazquez y Alejandro Perea Ramirez como magistrados de circuito. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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