La representación del partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una queja formal contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

De acuerdo con los denunciantes, la funcionaria ha vulnerado de manera sistemática el artículo 134 constitucional al incluir su nombre, imagen y voz en la difusión de programas sociales y obras de infraestructura, lo cual constituye una falta grave a la equidad electoral.

Guillermo Santiago, representante de Morena, y el diputado federal Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario, señalaron que la propaganda distribuida en la demarcación —como lonas y bardas— no tiene un carácter institucional ni fines informativos, sino que busca posicionar la figura de la alcaldesa de cara a futuros procesos.

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En conferencia de prensa, mostraron presuntas pruebas de materiales donde el nombre de Rojo de la Vega aparece vinculado directamente a los apoyos que entrega la alcaldía, práctica que calificaron como "actos anticipados de campaña".

Los morenistas solicitaron al INE la aplicación de medidas cautelares urgentes para el retiro de toda la publicidad señalada como ilegal.

Asimismo, criticaron la gestión de la alcaldesa, acusándola de priorizar su presencia en redes sociales y viajes internacionales por encima de las necesidades básicas de los habitantes de la Cuauhtémoc.

"No podemos permitir que una funcionaria deje de hacer su trabajo por seguirse promocionando", sentenció Ávila.

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