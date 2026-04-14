El Senado de la Republica emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, luego de que este proyecto recibió el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con Proyecto de Declaratoria por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El documento incluye los votos aprobatorios de los congresos de:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Ciudad de México

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Luego de dar cuenta de ello, Castillo Juárez emitió la declaratoria correspondiente e instruyó para que la reforma constitucional se remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

La senadora enfatizó que esta modificación a la Constitución Política parte de la convicción de que es necesario acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público.

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