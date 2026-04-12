La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en la sesión plenaria del próximo martes se discutirá y votará la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio.

En un video difundido en redes sociales, destacó que con estos cambios a la Carta Magna se podrá crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y castigo de ese “lacerante delito, que es la peor forma de violencia contra las mujeres”.

Aseguró que con una ley general en la materia la Federación, los estados y los municipios deberán trabajar de manera coordinada y bajo criterios homologados. “En esta nueva ley se tendrá que definir el mismo tipo penal, las sanaciones y agravantes, a fin de garantizar justicia integral a las víctimas y a sus familias”, agregó.

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Laura Itzel Castillo también informó que el Pleno del Senado estará en condiciones de analizar, y en su caso aprobar la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, “que fortalecerá el derecho humano a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a diversos contenidos a través de diferentes medios”.

Además, indicó que el mismo martes se tomará protesta a una jueza y a dos magistrados de circuito, ante algunas vacantes existentes en órganos jurisdiccionales, conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Reforma constitucional para expedir una ley general en materia de prevención y persecución del delito de feminicidio, nueva ley de cine y más decisiones importantes en la Cámara de Senadoras y Senadores.

Aquí te dejo un resumen claro de lo que viene esta semana 👇 pic.twitter.com/eB5d3TB6XG — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 12, 2026

Detalló que por la tarde del martes 14 de abril se celebrará una Ceremonia Solemne para nombrar al salón de la Comisión Permanente “Ingeniero Heberto Castillo Martínez”, en honor a su padre. También se develará un busto con su imagen y se recordarán los aspectos más relevantes de su vida política y profesional.

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El miércoles 15 de abril, apuntó la senadora Castillo Juárez, se tiene prevista la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B de la reforma electoral, que ya fue avalado por más de la mitad de los congresos estatales.

“Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de Senadoras y Senadores”, concluyó.

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