Huamantla, Tlaxcala.— En la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de las condiciones internacionales adversas, México se mantiene como un referente en distintos sectores económicos, destacando estabilidad, crecimiento y control inflacionario.

Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, la mandataria subrayó que su administración trabaja para sostener el precio de los combustibles y evitar presiones inflacionarias.

La titular del Ejecutivo federal también resaltó la estabilidad del peso frente a escenarios internacionales complejos, así como los esfuerzos coordinados con el sector empresarial, incluso que las ventas de autos han aumentado—pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos—.

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“A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero”, destacó.

Agregó: “Estamos buscando mantener el precio de los combustibles para que no tengamos un proceso inflacionario en el país, con la colaboración de empresarios y garantizando que la canasta básica no aumente”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el contexto internacional en el que se desarrollan estas acciones y el papel del gobierno federal para mantener el rumbo económico en medio de la negociación del T-MEC.

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“Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene”, señaló.

Sheinbaum añadió que estos resultados son producto de una estrategia integral que incluye impulso al campo, fortalecimiento del mercado interno y atracción de inversión extranjera. En ese sentido, expresó confianza en el desempeño económico del país para el resto del año.

“Se dice fácil, pero es un trabajo constante. Yo me siento muy confiada, muy optimista para 2026”, concluyó.

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