Ebrard responde a queja de China; “sí podemos poner aranceles” a productos asiáticos subsidiados, afirma

Ante la queja de China, de que los aranceles que México impuso a productos asiáticos les generan pérdidas económicas de hasta 50%, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que hay afectaciones a la producción nacional por los subsidios que dan en dicho país.

El Ministerio de Comercio de China dijo hoy que el cobro de aranceles a productos agrupados en mil 463 fracciones arancelarias “constituye barreras al comercio y a la inversión”, lo que le genera pérdidas por 9 mil 400 millones de dólares en los sectores mecánico y eléctrico chinos.

Entrevistado en el marco de la 82 Asamblea General de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Ebrard dijo que se impusieron esos aranceles a productos asiáticos, desde el 1 de enero pasado, “porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria”.

El funcionario mexicano agregó que, en otras palabras, el piso “está muy disparejo” y con los aranceles “empieza a emparejarse”.

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Explicó que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión llegaron “a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande” los productores asiáticos, lo que genera una variación en los costos.

Ebrard dijo que se impusieron esos aranceles a productos asiáticos, desde el 1 de enero pasado, “porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria”. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Agregó que se pusieron aranceles “porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado, con ayuda de su gobierno. Lo mismo los vehículos, son precios abajo de inventario. O sea, vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda”.

Dijo que en el comunicado que emitió el Ministerio chino se dice que no se pueden poner aranceles, sin embargo, él “no estaría de acuerdo”, porque poner ese cobro “es un derecho que México tiene”.

Ante el hecho de que los aranceles se imponen a productos agrupados en esas mil 463 fracciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, Ebrard añadió que “no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”.

Comentó que, por ejemplo, esos subsidios se ven en textiles, calzado y acero. Los metales chinos en México se venden a 150 dólares la tonelada, lo que muestra que hay subsidios porque no se podría vender al mismo precio el hecho en el país.

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Avanzan negociaciones del T-MEC, afirma Ebrard

El secretario de Economía mexicano dijo que avanzan las conversaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que “vamos a meterle todas las ganas de aquí al 1 de julio. Para que cada país diga si quiere continuar o no quiere continuar. Si sí quieres continuar, en ese momento se hace la revisión”.

Agregó que ya iniciaron las conversaciones formales entre México y Estados Unidos en donde plantearon a la Representación Comercial estadounidense que se eliminen los aranceles de hasta 50% al acero mexicano.

En torno a dicho tema, Ebrard dijo: “pensamos que en estas conversaciones podamos resolver ese problema. Pero nos fue bien. Podemos ser optimistas, razonables”.

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