China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia

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Beijing. El Ministerio de Comercio de China concluyó que las medidas impulsadas por México para elevar aranceles a productos procedentes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos el gigante asiático, "constituyen barreras al comercio y la inversión", al cierre de una investigación iniciada el pasado septiembre.
La cartera señaló en un comunicado que, "de acuerdo con los resultados de la investigación", ha determinado que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano "constituyen barreras al comercio y la inversión" en los términos previstos por la normativa china.
La pesquisa fue abierta el 25 de septiembre del año pasado al amparo de la Ley de Comercio Exterior de China y del reglamento sobre investigaciones de barreras al comercio exterior, después de que México planteara un paquete de gravámenes para mercancías procedentes de China y de otros países asiáticos.
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El ministerio afirmó que, según los datos comerciales del año pasado, las subidas afectaron a más de 30 mil millones de dólares estadounidenses en exportaciones chinas a México.
Además de los aranceles, el ministerio señaló que las medidas complementarias —entre las que se incluyen los retrasos en el despacho de aduanas y una aplicación más estricta de las normas de origen— también podrían constituir "discriminaciones o restricciones directas o indirectas" a las importaciones chinas.
China tomará medidas oportunas ante aranceles de México
"China se opone sistemáticamente a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y se opone a la politización, la instrumentalización o el uso de las cuestiones comerciales y económicas como arma", señala el comunicado.
"China tomará las medidas oportunas a su debido tiempo para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos" tras la conclusión de su investigación sobre México, añadió el comunicado.
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Beijing ya había asegurado que la decisión del país norteamericano respondía a una lógica "proteccionista", aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo en varias ocasiones que las medidas "no están dirigidas a China", sino a todos los países con los que México no mantiene tratados comerciales.
En diciembre, el Senado mexicano aprobó la ley que contempla aranceles de entre el 5% y el 50% a unos mil 463 productos en sectores como el textil, aluminio o plásticos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, mientras que China expresó su "esperanza" de que México corrigiera "sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo".
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El asunto ha tensado la relación económica entre China y México en vísperas de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista este año, y en medio del creciente escrutinio estadounidense sobre la presencia de empresas chinas en América del Norte.
En febrero, el representante internacional de Comercio y viceministro chino, Li Chenggang, se reunió en Beijing con una homóloga mexicana para abordar la relación bilateral.
Por ahora, el Ministerio de Comercio chino no detalló qué pasos dará tras este dictamen acerca de los gravámenes mexicanos.
mcc
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