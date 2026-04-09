El Senado de la República recibió un paquete de solicitudes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para la autorización de salida de tropas nacionales fuera del país.

La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la mandataria federal pide que se autorice la salida de militares mexicanos con la finalidad de participar en el Evento No. SOF28 "Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS", a llevarse a cabo en Camp Shelby, Mississippi, del 3 de agosto al 25 de septiembre próximos.

Otra petición tiene que ver con la invitación a participar en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2026", que se llevará a cabo del 3 al 17 de junio de 2026, en Antigua y Barbuda.

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Además, se pretende la participación mexicana en el Ejercicio Multinacional de "Flota 205" (FLEETEX 250), que se realizará del 15 al 30 de junio de 2026 en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, Estados Unidos; así como en la "Revista Naval Internacional 250" (INR 250), que se celebrará del 1 al 8 de julio de 2026 en Nueva York.

Destaca una invitación a participar en el Ejercicio Multinacional "RIMPAC 2026", que se hará del 24 de junio al 31 de julio de 2026, en las Islas Hawái.

Por último, se espera la participación de tropas en el Ejercicio Multinacional "PANAMAX 2026", que se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026, en Panamá.

Castillo adelantó que todas estas solicitudes serán turnadas a las comisiones correspondientes en el Senado.

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