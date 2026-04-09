El Senado de la República acordó, 19 meses después del inicio de esta legislatura, instalar las primeras tres Comisiones Bicamerales: para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y del Canal de Televisión del Congreso.

La Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública tiene como objeto principal el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de dicha Fuerza Armada.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tendrá entre sus atribuciones solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia, conocer el informe que presente el Consejo de Seguridad Nacional, así como enviar al Consejo de Seguridad Nacional cualquier recomendación que considere apropiada.

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El Senado considera que la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General cobra gran relevancia porque dicho medio de comunicación es un instrumento de difusión institucional y transparencia parlamentaria.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la importancia de que ambas cámaras del Poder Legislativo trabajen en coordinación a través de las comisiones bicamerales, además de los temas particulares que cada una de ellas atiende.

¿Qué es una comisión bicameral?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), son comisiones de trabajo conjuntas, con la participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para atender asuntos de interés común. En la mayoría de los casos, se integran por mandato de Ley.

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