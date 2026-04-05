La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó este domingo a su padre, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, a 29 años de su fallecimiento.

En un video que compartió en redes sociales, señaló que el 5 de abril de 1997, Heberto Castillo murió cuando era senador de la República por su estado natal, Veracruz.

Destacó que además de político y luchador social, fue un distinguido científico, inventor, matemático e ingeniero, creador de un sistema estructural tridimensional llamado “tridilosa”, con el que se construyeron puentes y edificios, entre ellos el Hotel de México, hoy World Trade Center, y otras obras destacadas que fueron revisadas por él mismo, como ingeniero calculista.

“Lo sigo recordando mucho en cada una de las acciones que voy realizando desde este Poder Legislativo, así como en cuestiones de carácter personal y familiar”, expresó la senadora.

Lee también EU devuelve a México tres loros cabeza amarilla extraídos ilegalmente; especie se encuentra en peligro de extinción

Resaltó que el ingeniero Heberto Castillo participó en el Movimiento Estudiantil de 1968, al lado de los estudiantes; él era maestro en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fue perseguido, por lo que estuvo durante nueve meses en la clandestinidad.

“Posteriormente lo aprehendieron, lo golpearon afuera del domicilio donde vivíamos. Nosotros escuchamos cómo se movía la reja de la casa, vivíamos en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán, y salimos a ver lo que pasaba”, narró la legisladora.

Relató que su padre salió huyendo hacia Ciudad Universitaria, logró escapar y ahí fue atendido por alumnos de la carrera de medicina, porque, incluso, fue necesaria una intervención quirúrgica pues venía “muy golpeado”.

Laura Itzel Castillo destacó que, en ese entonces, el 15 de septiembre su padre dio el Grito de Independencia dentro de Ciudad Universitaria; un hecho que recuerda con mucho cariño, mucha emoción y efusividad, por lo que representa para los mexicanos.

Lee también Senadora Guadalupe Chavira propone comisión de seguimiento contra la violencia hacia las mujeres; pide “acción permanente”

“Por esa razón, el presidente de entonces, Gustavo Díaz Ordaz, le puso de apodo “el presidentito” y “lo acusaba de usurpación de funciones”, agregó.

La presidenta del Senado subrayó que Heberto Castillo estuvo en la cárcel durante dos años, y al salir, en lugar de decir que ya no iba a seguir participando, después de la “represión, de las golpizas y de toda la tortura psicológica y física” que sufrió en aquellos momentos, salió más decidido que nunca, con mayor disposición de luchar por la transformación del país y a favor de la democracia.

Mencionó que junto con Demetrio Vallejo y un puñado de mexicanos, se dio a la tarea de conformar un partido político, un partido político de masas, de auténtica oposición, capaz de llegar al poder, “como ellos decían”.

Recordó que en esos momentos fue muy difícil la tarea, pues cuando hacían las asambleas populares nos “reprimían, nos correteaba la policía, porque quiero decir que yo desde muy chica empecé a participar en este partido”, que se llamó Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

Lee también Secretaría del Trabajo destaca aprobación de más de 15 mil contratos colectivos; resalta fortalecimiento a “libertad sindical”

“Mi padre fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista; participó, y posteriormente, en 1988, declinó a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, señaló.

Laura Itzel Castillo sostuvo que su padre participó en la Comisión de Concordia y Pacificación a raíz del levantamiento armado en Chiapas, por el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, y que, en el año de 1997, murió siendo senador de la República.

“A veces me cuestionan sobre qué pensaría mi padre de que yo estoy participando en el Movimiento de Regeneración Nacional. Estoy segura de que, como dice un lema: “si mi padre viviera, con nosotros estuviera”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em