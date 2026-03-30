Luego de que la semana pasada se registró un fuerte enfrentamiento entre la senadora Lilly Téllez, del PAN, y Saúl Monreal, de Morena, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, hizo un llamado a elevar el debate durante las sesiones.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora de Morena pidió a las y los senadores tener respeto a la investidura y altura de miras.

“Desde esta Presidencia de la Cámara de Senadores y Senadoras no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras. Que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, ¿de cara a quién?, al pueblo de México”, enfatizó.

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Laura Itzel Castillo reconoció que en todos los ámbitos de la vida nacional debe haber pluralidad y tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, “pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes”.

Al señalar que “hay propuestas en las cuales podemos seguir trabajando juntos por el bien de México”, recordó que en algunas reformas, como la que tiene que ver con la eliminación de las “pensiones doradas” hubo unanimidad.

Lo mismo ocurrió en los casos de la reforma al artículo 123 constitucional en materia de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y en la reforma al artículo 73 bis de la Ley General de Educación, que se votó en lo general por unanimidad a favor de la protección de los datos personales de niños y niñas.

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“No son los únicos, son varios. Sin embargo, hay cuestiones en donde hay marcadas diferencias, pero no me canso de reiterar que debemos de discutir con respeto”, insistió.

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