Culiacán. - En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales al artículo 127 que prohíbe que todo servidor público tenga en su jubilación una pensión cuyo monto exceda el 50 por ciento de los ingresos establecidos para el ejecutivo federal.

La minuta enviada por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, fue analizada y puesta a votación en una sesión extraordinaria en la que fue aprobada por considerar que reduce privilegios en estas prestaciones.

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En el segundo artículo transitorio de esta reforma constitucional, se establece que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas que se hayan otorgado con anterioridad, deberán ajustarse al limite establecido.

Durante la sesión en la que se le dio lectura la minuta, se especificó que la reforma adiciona los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción IV del artículo 127 Constitucional, en los que se establece reducir el monto de las pensiones que sean desproporcionadas financiadas con recursos públicos.

En la exposición de motivos, se asentó que existen casos en los que jubilaciones financiadas con recursos públicos superan ampliamente el promedio nacional e incluso, la remuneración de servidores públicos en activo, lo que genera presiones sobre las finanzas públicas.

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afcl