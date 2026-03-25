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Jubilados de , CFE, Banobras, Luz y Fuerza, quienes se manifiestan desde el pasado lunes afuera de la , ingresaron por la fuerza al primer cuadro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

Los inconformes, quiénes exigen que se dé marcha atrás a la denominada de "pensiones doradas", derribaron las vallas, y golpearon con sartenes al personal de resguardo que intentó contenerlos.

Los exempleados de gobierno rechazan el proyecto presidencial que pone tope a las pensiones, bajo el argumento de que se debe mantener las leyes vigentes al momento de que ellos se jubilaron.

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Protesta de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la actual Comisión Federal de Electricidad (CFE) afuera de la Cámara de Diputados para exigir el respeto a su pensión, tildadas como "pensiones doradas" (25/03/2026). Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
Protesta de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la actual Comisión Federal de Electricidad (CFE) afuera de la Cámara de Diputados para exigir el respeto a su pensión, tildadas como "pensiones doradas" (25/03/2026). Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

"No vamos a permitir que pisen nuestros derechos, todos somos trabajadores honestos que dedicamos nuestra vida al sector público y que ahora vivimos de las pensiones que nos ganamos durante años de sudor y trabajo duro", puntualizó Rodrigo Gómez, ex empleado de Pemex.

Tras la intervención, personal de resguardo cerro las puertas principales de acceso a la cámara baja, y posteriormente fue atendido por personal médico debido a que algunos sufrieron lesiones en la cabeza.

Protesta de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la actual Comisión Federal de Electricidad (CFE) afuera de la Cámara de Diputados para exigir el respeto a su pensión, tildadas como "pensiones doradas" (25/03/2026). Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
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Los manifestantes fueron atendidos por diputadas y diputados desde el pasado lunes, sin embargo, en ese diálogo se les informó que la reforma no será modificada, motivo por el que se han negado a retirarse del lugar.

En este momento, las y los exempleados de gobierno siguen gritando consignas ataviados de cucharones, ollas, y sartenes, así como carteles con leyendas como "no a la mutilación de derechos colectivos".

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