La Comisión de Marina del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo a que permita el ingreso a México de militares de Estados Unidos para ejercicios de capacitación en seguridad, con motivo de la Copa Mundial de Futbol, que inicia el 11 de junio en la Ciudad de México.

El presidente de la comisión, el senador morenista Carlos Lomelí, informó que se trata de un contingente de 35 elementos del Ejército de Estados Unidos que vendrá a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas, tanto personal del Ejército como de la Marina en materia de “capacidad de reacción y manejo de crisis”.

“Consideramos que es muy importante que este tipo de adiestramientos se reciban para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes, tanto de nivel internacional como nuestros propios mexicanos. Todo va a durar aproximadamente 36 días, y posteriormente van, posterior al evento que tenemos, las Fuerzas Armadas siguen colaborando de una manera muy estrecha, no solamente con Estados Unidos, sino con un grupo importante de países, en la movilización, capacitación y reacción de nuestras Fuerzas Armadas”, apuntó en entrevista.

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Los 35 militares estadunidenses son especialistas en detección y desactivación de explosivos y planean participar en el evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo próximos.

Esta capacitación está dirigida específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026.

Los 12 integrantes de la Comisión de Marina apoyaron el dictamen y se espera que más tarde el pleno del Senado lo someta a discusión y votación.

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