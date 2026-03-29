La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó una investigación del Instituto Belisario Domínguez en la que se resaltan los avances para alcanzar la igualdad sustantiva y que han fortalecido la participación de las mujeres en cargos públicos.

Subrayó que México es uno de los pocos países en los que gobierna una mujer, cuenta con un Congreso de la Unión paritario y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que la mayoría de sus integrantes son mujeres.

En redes sociales, Castillo Juárez agregó que hasta septiembre de 2025 solamente 15 mujeres, de los 193 países que componen la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eran presidentas o primeras ministras, lo que significa que por cada mujer que gobierna un país, 12 hombres tienen estos cargos.

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“En México, no solamente quien gobierna es mujer, sino que tenemos gabinetes paritarios, es decir, integrados por un 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está mayoritariamente integrada por mujeres”, apuntó.

Además, recalcó que nuestro país tiene un Senado de la República y una Cámara de Diputados con paridad, cuyas mesas directivas son presididas por mujeres, lo mismo que el Poder Ejecutivo de 13 entidades federativas.

“Todo esto es producto de la lucha que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha que se ha logrado a partir de la participación de la sociedad”, expresó la senadora de Morena.

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En el Congreso de la Unión, subrayó, se han aprobado leyes que garantizan la participación política de las mujeres y se elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que datos son producto de una investigación que hizo el Instituto Belisario Domínguez, institución que forma parte de la Cámara de Senadores.

En este documento, explicó la presidenta de la Mesa Directiva, se incorporan las trayectorias de diversas personalidades a nivel mundial como Angela Merkel, Michelle Bachelet y Claudia Sheinbaum Pardo.

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