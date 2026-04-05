Como resultado de la reforma laboral de 2019, más de 15 mil nuevos Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) han sido aprobados a la fecha, consolidándose como uno de los principales indicadores del dinamismo y la confianza en el nuevo modelo laboral en México, al promover acuerdos auténticos, libres y representativos entre trabajadores y empleadores, aseguró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En un comunicado, destacó que estos avances se suman a la legitimación de 30 mil 549 contratos colectivos provenientes del universo de 140 mil existentes antes de la reforma, “lo que refleja una transformación profunda en la vida sindical del país con un total de 45 mil 549 Contratos Colectivos vigentes hoy en día”.

El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, destacó que estos resultados confirman que el nuevo sistema laboral no solo garantiza la democracia sindical, sino que también facilita la creación de nuevos acuerdos colectivos bajo reglas claras y transparentes.

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Informó que únicamente el 1.5 por ciento de los contratos que se legitimaron fueron rechazados por las y los trabajadores, lo que evidencia un alto nivel de aprobación en los procesos democráticos basados en el voto personal, libre, directo y secreto.

Subrayó que el nuevo modelo laboral asegura la libertad sindical, permitiendo a las personas trabajadoras decidir de manera voluntaria su afiliación, sin presiones ni represalias, en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.

Domínguez Marrufo señaló que aún existen cerca de 100 mil contratos colectivos -equivalentes a centros de trabajo- en espera de contar con representación sindical, por lo que es fundamental continuar fortaleciendo estrategias que permitan ampliar la cobertura sindical, recuperar su papel histórico y consolidar un entorno laboral con justicia, transparencia y rendición de cuentas.

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Explicó que si el 99 por ciento de los Contratos Colectivos de Trabajo se dieron por terminados en el proceso de legitimación, fue porque los propios sindicatos titulares no se atrevieron siquiera a ponerlos a consulta de sus afiliados.

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