El Senado aprobó una reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca erradicar la discriminación y hostigamiento laboral en contra de las mujeres en México.

El acoso laboral (mobbing) y sexual contra mujeres en México es una forma de violencia de género persistente que limita el desarrollo profesional, causando ansiedad, depresión y trastornos físicos. Se manifiesta mediante humillaciones, discriminación, y obstáculos al ascenso, a menudo perpetrado por superiores o compañeros.

La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, busca cerrar el paso a prácticas históricamente normalizadas como la discriminación, el abuso de poder y el hostigamiento en los espacios laborales.

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Senado de la República (11/11/2025) FOTO: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación las personas servidoras públicas, en todos los órdenes de gobierno, estarán obligadas a recibir capacitación especializada para identificar, prevenir y erradicar estas conductas.

En México han aumentado los casos de acoso laboral contra mujeres. De acuerdo a denuncias recibidas por el Senado entre las recientes se encuentran Alberto Reyes Weber, Director de Finanzas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, acusado de acoso laboral en contra de una subordinada, de acuerdo al acta judicial y expediente que presentaron activistas.

Asimismo, senadores de oposición, recordaron el caso de la aún embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien fue denunciada por 16 empleados de esa sede diplomática por acoso laboral y maltrato.

Ana Lilia Rivera, senadora impulsora de la reforma, expuso que la violencia laboral persiste incluso dentro de las instituciones públicas, donde durante años se ha tolerado en silencio. Por ello, subrayó que su iniciativa no solo busca sancionar, sino transformar de raíz la cultura institucional, colocando la dignidad de las mujeres en el centro de la acción pública.

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