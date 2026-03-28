Oaxaca. Familiares, amistades y organizaciones de derechos humanos condenan el feminicidio de la maestra del pueblo Ayuujk, Reyna González García; exigen una investigación pronta, expedita, exhaustiva e imparcial, conforme al Protocolo de Feminicidio y con perspectiva de género e interculturalidad. En lo que va del año, con el asesinato de Reyna suman 17 feminicidios en el estado de Oaxaca.

Reina García González, del pueblo Ayuujk, mujer, maestra bilingüe y promotora cultural, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, fue asesinada mientras se encontraba sola en el interior de su domicilio en la capital de Oaxaca, el pasado jueves 26 de marzo.

“Reina era una mujer que dedicó su vida al servicio de la comunidad Mixe- Ayuuk- como maestra bilingüe rural, formando generaciones con compromiso, amor y sensibilidad cultural”, así la recuerdan las personas que la conocieron.

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El Observatorio de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Fiscalía para que se identifique, detenga, proceda y sancione a las personas responsables del feminicidio.

Además de que el Estado garantice la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de este feminicidio, considerando la protección, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

“Exigimos que la Fiscalía de Oaxaca informe periódicamente a las víctimas indirectas sobre los avances de la investigación y que la comunidad Ayuujk y las organizaciones de mujeres indígenas sean formalmente reconocidas como partes interesadas en el proceso”, señalaron en un comunicado.

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Reiteraron que el gobierno federal y el de Oaxaca deben garantizar el acceso a la justicia a las mujeres indígenas, así como fortalecer los mecanismos de Alerta de Violencia de Género con pertinencia intercultural y atención específica a las mujeres indígenas y afromexicanas.

A las exigencias se sumó el activista y defensor Ayuujk, Joaquín Galván expresó su solidaridad a los familiares de la maestra Reina y condenó los hechos.

En tanto, la lingüista Yasnaya Aguilar, familiar de Reina García, también demandó justicia: “La violencia apagó la vida de mi cuñada. Exigimos justicia para que el feminicidio de la maestra Ayuujk Reina García González no quede impune, que no se convierta en un caso para la estadística de la impunidad machista de este país”, enfatizó.

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Durante la noche del jueves 26 de marzo de 2026, le arrebataron la vida a una mujer y a una niña de seis años en un ataque armado en la comunidad de La Venta, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

En lo que va del 2026, suman 17 mujeres asesinadas en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Observatorio de Violencia Feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer).

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