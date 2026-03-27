Luego de que el Senado aprobara el llamado plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión fue por temor político de perder votos, ya que argumentaban que si ella tenía presencia en la elección 2027 podría influir en los resultados electorales, lo cual descartó.

Criticó que la decisión de excluir ese mecanismo para 2027 no beneficia al país.

“Esa parte [de los privilegios] ya se aprobó, la otra [la consulta de revocación en 2027 o 2028] pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado, pero, bueno, así lo decidieron [los senadores]”, expresó.

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“¿Por qué es malo para el país que no se haya aprobado la revocación de mandato?”, se le preguntó.

“La revocación de mandato existe, lo que no se aprobó es que pueda ser la revocación de mandato a petición de las firmas en las elecciones intermedias. ¿Por qué negar esta posibilidad? ¿Qué problema tiene? Ninguno.

“Por eso pienso que no es bueno que no se abra la posibilidad de que sea en el tercero o en el cuarto año. Tampoco es gravísimo, pero pienso que hubiera sido muy bueno que se abriera la posibilidad de hacerlo en el tercero o en el cuarto año”, respondió.

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Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la consulta de revocación.

La Presidenta explicó que la propuesta no buscaba obligar a realizar una revocación de mandato en 2027, sino ampliar la posibilidad de que este ejercicio democrático se efectuara en un momento distinto al cuarto año de gobierno.

Detalló que la intención era que la consulta pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, coincidiendo con procesos electorales, siempre y cuando fuera solicitada con firmas ciudadanas.

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“No es que la Presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero, y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”, aclaró.

Desde su perspectiva, el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, quienes consideraron que la presencia de la Presidenta en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que esto pudiera influir.

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Sheinbaum pide no tirar por la borda trabajo de la 4T

Luego de que el Partido del Trabajo frenó la revocación de mandato en 2027 en el marco del plan B de la reforma electoral, la Presidenta pidió no echar por la borda el trabajo que ha hecho Morena con los partidos aliados, incuido el Verde.

Aseguró que pese a esta acción el Partido del Trabajo abona a la democracia y añadió que depende de los partidos la alianza rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.

“Hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirar esto por la borda”, dijo al destacar las reformas al Poder Judicial, al sector energético, para los pueblos originarios y que la Guardia Nacional se incorporara a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.

“En este caso no quisieron votar. Yo creo que más allá de la alianza o no la alianza, pues eso va a ser sancionado por la gente, la gente va a decidir”, agregó la Mandataria.