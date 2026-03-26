El "Plan B" fue aprobado por Morena y sus aliados en el Senado, esto en medio de medio de tensiones políticas.

Apenas ayer, la iniciativa avanzó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en una sesión marcada por la ausencia de legisladores del Partido del Trabajo (PT).

Cabe recordar que el "Plan B" requería una mayoría calificada en el Senado de la República. Previo a la votación, el PT había manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando su desacuerdo con la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se realizara el mismo día de la elección federal de 2027.

Por lo que, Alberto Anaya, coordinador del PT en el Senado, anunció que apoyarían en lo general, pero se separan del artículo 35 en materia de revocación de mandato.

Lee también EN VIVO: Alianza de la 4T rumbo a aprobar Plan B electoral; sigue aquí el minuto a minuto

Asimismo, desde antes, fuentes legislativas habían anticipado que el propio Partido del Trabajo presentaría reservas.

En este contexto, se especulaba que, sin el respaldo del PT, Morena necesitaría recurrir a votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de 82 votos requerida en el Senado.

Con ese entorno, las votaciones para aprobar el Plan B, se llevó a cabo entre vitoreo por parte de la bancada guinda y criticas de la oposición.

Morena

Aguilar Castillo Heriberto Marcelo (Morena) A favor

Álvarez Lima José Antonio Cruz (Morena) A favor

Arias Trevilla Alejandra Berenice (Morena) A favor

Ascencio Ortega Reyna Celeste (Morena) A favor

Ayala Robles Armando (Morena) A favor

Bonilla Herrera Raquel (Morena) A favor

Camino Farjat Verónica Noemí (Morena) A favor

Cantón Zetina Óscar (Morena) A favor

Castillo Juárez Laura Itzel (Morena) A favor

Castro Castro Imelda (Morena) A favor

Cepeda Salas Alfonso (Morena) A favor

Chávez Treviño Andrea (Morena) A favor

Chavira De La Rosa María Guadalupe (Morena) A favor

Chíguil Figueroa Francisco (Morena) A favor

Corral Jurado Javier (Morena)

Cortés García Luisa (Morena)

Cruz Castellanos José Manuel (Morena)

Cruz Castellanos José Manuel (Morena)

Davis Castro Homero (Morena)

De León Villard Sasil Dora Luz (Morena)

Díaz Delgado Blanca Judith (Morena)

Díaz Robles Verónica del Carmen (Morena)

Esquer Verdugo Rosario Alejandro (Morena)

Estrada Mauro Laura (Morena)

Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo (Morena)

Gómez Leal José Ramón (Morena)

González Hernández Alma Anahí (Morena)

Guadiana Mandujano Cecilia Guadalupe (Morena)

Gutiérrez Escalante Mariela (Morena)

Harp Iturribarría Susana (Morena)

Herrera Dagdug José Sabino (Morena)

Huerta Ladrón de Guevara Manuel Rafael (Morena)

Inzunza Cázarez Enrique (Morena)

Jarero Velázquez Miguel Pavel (Morena)

Kantún Can María Martina (Morena)

Loera De La Rosa Juan Carlos (Morena)

Lomelí Bolaños Carlos (Morena)

López Castro Cynthia Iliana (Morena) A favor

López Hernández Adán Augusto (Morena) A favor

López Hernández Edith (Morena) A favor

Martínez Miranda Higinio (Morena) A favor

Mercado Salgado Víctor Aureliano (Morena) A favor

Micher Camarena Martha Lucía (Morena) A favor

Mier Velazco Moisés Ignacio (Morena) A favor

Mojica Morga Beatriz (Morena) A favor

Monreal Ávila Saúl (Morena) A favor

Morales Toledo Antonino (Morena) A favor

Morón Orozco Raúl (Morena) A favor

Murat Hinojosa Alejandro Ismael (Morena) A favor

Ochoa Fernández Cuauhtémocl (Morena) A favor

Olvera Bautista Sandra Simeyl (Morena) A favor

Ostoa Ortega Aníball (Morena) A favor

Ramírez Padilla Julieta Andreal (Morena) A favor

Reyes Carmona Emmanuell (Morena) A favor

Rivera Rivera Ana Lilial (Morena) A favor

Robles Gutiérrez Beatriz Silvial (Morena) A favor

Ruiz Ruiz Karina Isabell (Morena) A favor

Ruvalcaba Gámez Noral (Morena) A favor

Salazar Fernández Luis Fernando (Morena) A favor

Salgado Macedonio José Félixl (Morena) A favor

Saucedo Reyes Araceli (Morena) A favor

Segura Vázquez Eugenio (Morena) A favor

Sheffield Padilla Francisco Ricardo (Morena) A favor

Sosa Ruíz Olga Patricia (Morena) A favor

Trasviña Waldenrath Jesús Lucía (Morena) A favor

Valdez Martínez Lilia Margarita (Morena) A favor

Valles Sampedro Lorenia Iveth (Morena) A favor

Yunes Linares Miguel Ángel (Morena) A favor

Lee también Sheinbaum: Partidos de oposición y aliados se resisten al Plan B por “temor a perder votos”; pide al PT explicar su postura

PT

Anaya Gutiérrez Alberto (PT) A favor

Bañuelos de la Torre Geovanna del Carmen (PT) A favor

González Yáñez Alejandro (PT) A favor

Ortiz Pérez Denisse (PT) A favor

Sánchez García Lizeth (PT) A favor

PVEM

Bugarín Rodríguez Jasmine María (PVEM) A favor

Castrejón Trujillo Karen (PVEM) A favor

Corona Nakamura María del Rocío (PVEM) A favor

Fernández González Waldo (PVEM) A favor

González Silva Ruth Miriam (PVEM) A favor

Guerra Mena Juanita (PVEM) A favor

Hernández Villafuerte Gilberto (PVEM) A favor

Magaña Fonseca Virginia Marie (PVEM) A favor

Melgar Bravo Luis Armando (PVEM) A favor

Mendoza Amezcua Virgilio (PVEM) A favor

Ortiz Domínguez Maki Esther (PVEM) A favor

Ramírez Marín Jorge Carlos (PVEM) A favor

Silva Romo Luis Alfonso (PVEM) A favor

Velasco Coello Manuel (PVEM) A favor

Lee también Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice

PRI

Anaya Mota Claudia Edith (PRI) En contra

Angulo Briceño Pablo Guillermo (PRI) En contra

Añorve Baños Manuel (PRI) En contra

Ávalos Zempoalteca Anabell (PRI) En contra

García Yáñez Ángel (PRI) En contra

Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (PRI)

Riquelme Solís Miguel Ángel (PRI) En contra

Romero Celis Mely (PRI) En contra

Ruíz Sandoval Cristina (PRI) En contra

Sánchez Ramos Paloma (PRI) En contra

Toledo Zamora Karla Guadalupe (PRI) En contra

Viggiano Austria Alma Carolina (PRI) En contra

Zapata Bello Rolando Rodrigo (PRI) En contra

PAN

Anaya Cortés Ricardo (PAN) En contra

Bolaños Azocar Raymundo (PAN) En contra

Campuzano González Gina Gerardina (PAN) En contra

Cortés Mendoza Marko Antonio (PAN) En contra

Díaz Marmolejo María de Jesús (PAN) En contra

Dorantes Lámbarri Agustín (PAN) En contra

Esquivel Torres Laura (PAN) En contra

García López José Máximo (PAN) En contra

González Márquez Karen Michel (PAN) En contra

Márquez Márquez Miguel (PAN) En contra

Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio (PAN) En contra

Martínez Simón Mayuli Latifa (PAN) En contra

Murguía Gutiérrez María Guadalupe (PAN) En contra

Ramírez Acuña Francisco Javier (PAN) En contra

Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN) En contra

Rodríguez Hernández Verónica (PAN) En contra

Sanmiguel Sánchez Imelda Margarita (PAN) En contra

Téllez García María Lilly del Carmen (PAN) En contra

Vargas del Villar Enrique (PAN) En contra

Vázquez Robles Mario Humberto (PAN) En contra

Zataraín García Susana del Carmen (PAN) En contra

Lee también "Plan B" electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avalan sin respaldo del PT

MC

Barrales Magdaleno María Alejandra (MC) En contra

Beltrones Rivera Manlio Fabio (MC) En contra

Camarillo Medina Néstor (MC) En contra

Castañeda Hoeflich José Clemente (MC) En contra

Colosio Riojas Luis Donaldo (MC) En contra

García Medina Amalia Dolores (MC) En contra

Sin partido

Barreda Pavón Francisco Daniel (Sin partido) En contra

Lee también Plan B electoral: Esto cuestan los Congresos Locales al erario; proponen topar a 15 regidurías por municipio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/js