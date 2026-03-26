Más Información
¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"
El "Plan B" fue aprobado por Morena y sus aliados en el Senado, esto en medio de medio de tensiones políticas.
Apenas ayer, la iniciativa avanzó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en una sesión marcada por la ausencia de legisladores del Partido del Trabajo (PT).
Cabe recordar que el "Plan B" requería una mayoría calificada en el Senado de la República. Previo a la votación, el PT había manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando su desacuerdo con la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se realizara el mismo día de la elección federal de 2027.
Por lo que, Alberto Anaya, coordinador del PT en el Senado, anunció que apoyarían en lo general, pero se separan del artículo 35 en materia de revocación de mandato.
Lee también EN VIVO: Alianza de la 4T rumbo a aprobar Plan B electoral; sigue aquí el minuto a minuto
Asimismo, desde antes, fuentes legislativas habían anticipado que el propio Partido del Trabajo presentaría reservas.
En este contexto, se especulaba que, sin el respaldo del PT, Morena necesitaría recurrir a votos de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de 82 votos requerida en el Senado.
Con ese entorno, las votaciones para aprobar el Plan B, se llevó a cabo entre vitoreo por parte de la bancada guinda y criticas de la oposición.
Morena
Aguilar Castillo Heriberto Marcelo (Morena) A favor
Álvarez Lima José Antonio Cruz (Morena) A favor
Arias Trevilla Alejandra Berenice (Morena) A favor
Ascencio Ortega Reyna Celeste (Morena) A favor
Ayala Robles Armando (Morena) A favor
Bonilla Herrera Raquel (Morena) A favor
Camino Farjat Verónica Noemí (Morena) A favor
Cantón Zetina Óscar (Morena) A favor
Castillo Juárez Laura Itzel (Morena) A favor
Castro Castro Imelda (Morena) A favor
Cepeda Salas Alfonso (Morena) A favor
Chávez Treviño Andrea (Morena) A favor
Chavira De La Rosa María Guadalupe (Morena) A favor
Chíguil Figueroa Francisco (Morena) A favor
Corral Jurado Javier (Morena)
Cortés García Luisa (Morena)
Cruz Castellanos José Manuel (Morena)
Cruz Castellanos José Manuel (Morena)
Davis Castro Homero (Morena)
De León Villard Sasil Dora Luz (Morena)
Díaz Delgado Blanca Judith (Morena)
Díaz Robles Verónica del Carmen (Morena)
Esquer Verdugo Rosario Alejandro (Morena)
Estrada Mauro Laura (Morena)
Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo (Morena)
Gómez Leal José Ramón (Morena)
González Hernández Alma Anahí (Morena)
Guadiana Mandujano Cecilia Guadalupe (Morena)
Gutiérrez Escalante Mariela (Morena)
Harp Iturribarría Susana (Morena)
Herrera Dagdug José Sabino (Morena)
Huerta Ladrón de Guevara Manuel Rafael (Morena)
Inzunza Cázarez Enrique (Morena)
Jarero Velázquez Miguel Pavel (Morena)
Kantún Can María Martina (Morena)
Loera De La Rosa Juan Carlos (Morena)
Lomelí Bolaños Carlos (Morena)
López Castro Cynthia Iliana (Morena) A favor
López Hernández Adán Augusto (Morena) A favor
López Hernández Edith (Morena) A favor
Martínez Miranda Higinio (Morena) A favor
Mercado Salgado Víctor Aureliano (Morena) A favor
Micher Camarena Martha Lucía (Morena) A favor
Mier Velazco Moisés Ignacio (Morena) A favor
Mojica Morga Beatriz (Morena) A favor
Monreal Ávila Saúl (Morena) A favor
Morales Toledo Antonino (Morena) A favor
Morón Orozco Raúl (Morena) A favor
Murat Hinojosa Alejandro Ismael (Morena) A favor
Ochoa Fernández Cuauhtémocl (Morena) A favor
Olvera Bautista Sandra Simeyl (Morena) A favor
Ostoa Ortega Aníball (Morena) A favor
Ramírez Padilla Julieta Andreal (Morena) A favor
Reyes Carmona Emmanuell (Morena) A favor
Rivera Rivera Ana Lilial (Morena) A favor
Robles Gutiérrez Beatriz Silvial (Morena) A favor
Ruiz Ruiz Karina Isabell (Morena) A favor
Ruvalcaba Gámez Noral (Morena) A favor
Salazar Fernández Luis Fernando (Morena) A favor
Salgado Macedonio José Félixl (Morena) A favor
Saucedo Reyes Araceli (Morena) A favor
Segura Vázquez Eugenio (Morena) A favor
Sheffield Padilla Francisco Ricardo (Morena) A favor
Sosa Ruíz Olga Patricia (Morena) A favor
Trasviña Waldenrath Jesús Lucía (Morena) A favor
Valdez Martínez Lilia Margarita (Morena) A favor
Valles Sampedro Lorenia Iveth (Morena) A favor
Yunes Linares Miguel Ángel (Morena) A favor
Lee también Sheinbaum: Partidos de oposición y aliados se resisten al Plan B por “temor a perder votos”; pide al PT explicar su postura
PT
Anaya Gutiérrez Alberto (PT) A favor
Bañuelos de la Torre Geovanna del Carmen (PT) A favor
González Yáñez Alejandro (PT) A favor
Ortiz Pérez Denisse (PT) A favor
Sánchez García Lizeth (PT) A favor
PVEM
Bugarín Rodríguez Jasmine María (PVEM) A favor
Castrejón Trujillo Karen (PVEM) A favor
Corona Nakamura María del Rocío (PVEM) A favor
Fernández González Waldo (PVEM) A favor
González Silva Ruth Miriam (PVEM) A favor
Guerra Mena Juanita (PVEM) A favor
Hernández Villafuerte Gilberto (PVEM) A favor
Magaña Fonseca Virginia Marie (PVEM) A favor
Melgar Bravo Luis Armando (PVEM) A favor
Mendoza Amezcua Virgilio (PVEM) A favor
Ortiz Domínguez Maki Esther (PVEM) A favor
Ramírez Marín Jorge Carlos (PVEM) A favor
Silva Romo Luis Alfonso (PVEM) A favor
Velasco Coello Manuel (PVEM) A favor
Lee también Senador exhibe "estampita" de AMLO y Sheinbaum en votación del Plan B; "medicina" para la oposición, dice
PRI
Anaya Mota Claudia Edith (PRI) En contra
Angulo Briceño Pablo Guillermo (PRI) En contra
Añorve Baños Manuel (PRI) En contra
Ávalos Zempoalteca Anabell (PRI) En contra
García Yáñez Ángel (PRI) En contra
Moreno Cárdenas Rafael Alejandro (PRI)
Riquelme Solís Miguel Ángel (PRI) En contra
Romero Celis Mely (PRI) En contra
Ruíz Sandoval Cristina (PRI) En contra
Sánchez Ramos Paloma (PRI) En contra
Toledo Zamora Karla Guadalupe (PRI) En contra
Viggiano Austria Alma Carolina (PRI) En contra
Zapata Bello Rolando Rodrigo (PRI) En contra
PAN
Anaya Cortés Ricardo (PAN) En contra
Bolaños Azocar Raymundo (PAN) En contra
Campuzano González Gina Gerardina (PAN) En contra
Cortés Mendoza Marko Antonio (PAN) En contra
Díaz Marmolejo María de Jesús (PAN) En contra
Dorantes Lámbarri Agustín (PAN) En contra
Esquivel Torres Laura (PAN) En contra
García López José Máximo (PAN) En contra
González Márquez Karen Michel (PAN) En contra
Márquez Márquez Miguel (PAN) En contra
Martín del Campo Martín del Campo Juan Antonio (PAN) En contra
Martínez Simón Mayuli Latifa (PAN) En contra
Murguía Gutiérrez María Guadalupe (PAN) En contra
Ramírez Acuña Francisco Javier (PAN) En contra
Ramírez Salazar Ana Yusara (PAN) En contra
Rodríguez Hernández Verónica (PAN) En contra
Sanmiguel Sánchez Imelda Margarita (PAN) En contra
Téllez García María Lilly del Carmen (PAN) En contra
Vargas del Villar Enrique (PAN) En contra
Vázquez Robles Mario Humberto (PAN) En contra
Zataraín García Susana del Carmen (PAN) En contra
Lee también "Plan B" electoral avanza en Comisiones del Senado; Morena y Partido Verde lo avalan sin respaldo del PT
MC
Barrales Magdaleno María Alejandra (MC) En contra
Beltrones Rivera Manlio Fabio (MC) En contra
Camarillo Medina Néstor (MC) En contra
Castañeda Hoeflich José Clemente (MC) En contra
Colosio Riojas Luis Donaldo (MC) En contra
García Medina Amalia Dolores (MC) En contra
Sin partido
Barreda Pavón Francisco Daniel (Sin partido) En contra
Lee también Plan B electoral: Esto cuestan los Congresos Locales al erario; proponen topar a 15 regidurías por municipio
Sin PT presente, Morena no suma votos necesarios para aprobar Plan B; iniciativa requeriría un voto de la oposición
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/js
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]