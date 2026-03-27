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“Así es la política”, afirmó la presidenta del Senado, , al reconocer que para que avance más rápido la transformación tienen que construirse consensos, lo que no se logró con el en el tema de la revocación de mandato.

Entrevistada en el marco de la cuarta Asamblea Consultiva de Parlamentarios para los Océanos, la legisladora de Morena señaló que nunca ha sido fácil impulsar las transformaciones.

“Yo creo que fue muy importante todo lo que se avanzó el día de ayer. Así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos, y eso es lo que se pudo consensuar. No se logró todo, porque quedó fuera la reforma al artículo 35. Sin embargo, el 115, el 116 y el 134 sí fueron aprobados y creemos que es una reforma profunda en esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad”.

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Afirmó que México se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta a las transformaciones.

“Lo que quisiera reiterar es que las transformaciones nunca han sido fáciles, incluso los cambios, lo vemos hasta en las familias, son complicados; entonces, estamos avanzando y lo importante es la democracia, la justicia social, la libertad de expresión y yo creo que ayer lo pudimos constatar con el debate que se dio”, puntualizó.

Minimizó el desacuerdo de Morena con el PT en el tema de la revocación de mandato.

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