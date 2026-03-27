La vocera del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, afirmó que su bancada está lista para avalar la reforma del plan B electoral sin la revocación de mandato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que la minuta se respetará como llegó del Senado.

“No se vislumbra que pueda haber cambios”, declaró a pregunta expresa sobre la posibilidad de que se reintegre la revocación a través de una reserva.

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“No creo que vaya a suceder, la verdad, y lo digo por el comportamiento que hubo ayer en el Senado. No hay confrontación entre nosotros, lo de ayer salió en un acuerdo de los aliados, fue muy evidente. Morena votó con nosotros la reserva del 35”, indicó.

La petista recordó que tras la recepción del documento, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, y detalló que en los próximos días se elaborará el dictamen a fin de que se vote en los primeros días de abril.

Dijo que este miércoles Morena y PT dejaron claro que son aliados y que están unidos.

“Fuimos juntos y avanzamos juntos en el tema de los privilegios. Primero, aprobamos la reforma que tiene que ver con recortar las pensiones doradas para eliminar estos excesos de dinero que con actos de corrupción se ha destinado a ciertas personas sin que hayan cumplido bajo los principios de la ley con su retiro, y, por otro lado, en el Senado se avaló el plan B, con lo que refrendamos nuestro apoyo a la Presidenta y nuestro carácter fundacional de la 4T”, indicó.