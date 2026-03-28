Juchitán. En la noche de ayer, siete personas fueron ejecutadas con disparos de arma de fuego en dos hechos diferentes que ocurrieron en la ciudad de Matías Romero y en La Venta, localidad del municipio juchiteco.

De acuerdo con reportes policiales, cuatro personas fueron ejecutadas en la colonia Las Flores, de Matías Romero. Hasta anoche los cuerpos no habían sido identificados y se desconoce los móviles del múltiple homicidio.

Por otro lado, informes de las autoridades juchitecas confirmaron que tres integrantes de una familia de La Venta, que viajaba en su vehículo, fueron atacados a balazos. El matrimonio falleció, al igual que su hija de seis años de edad.

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El matrimonio formado por Félix y Fátima intentaron ponerse a salvo, junto con su pequeña hija; sin embargo, los atacantes dispararon poco más de 30 disparos contra el vehículo, según relataron los vecinos. Algunos de ellos trataron incluso de auxiliarlos.

Ambos hechos forman parte del clima de violencia que azota a la región del Istmo de Tehuantepec, donde las fuerzas federales mantienen operativos, como en la ciudad juchiteca, lugar donde ayer hubo sobrevuelos de un helicóptero de la Marina.

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