Dos hombres perdieron la vida tras ser atacados a balazos en calles de la colonia Paraje San Juan Joya, en la alcaldía Iztapalapa, luego de recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, sobre la calle José Tomás Estrella, entre Vicente Dávila, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos 10 detonaciones en la vía pública.

De acuerdo con testimonios, varios sujetos vestidos de negro arribaron al lugar a bordo de motocicletas y, sin mediar palabra, dispararon contra dos hombres que se encontraban frente a un domicilio. Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido.

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Al llegar, elementos de seguridad encontraron a las víctimas, de entre 30 y 35 años de edad, con diversas heridas por arma de fuego. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a ambos en estado grave a un hospital cercano.

Horas más tarde, autoridades médicas informaron que, debido a la gravedad de las lesiones, los dos hombres fallecieron mientras recibían atención.

El área fue resguardada por policías, mientras que personal de Servicios Periciales fue notificado para realizar las diligencias correspondientes en el hospital.

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afcl